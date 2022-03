Oproep tot onverstoorbaarheid bij FC Eindhoven voor derby met Helmond Sport: ‘Tijd om reeks te doorbreken’

voorbeschouwing Helmond Sport vreest FC Eindhoven ondanks enorm verschil op ranglijst zeker niet: ‘Mensen wat laten zien’

Hij was nog maar amper begonnen bij Helmond Sport of Sven Swinnen (47) keek al vooruit naar vrijdag 4 maart: dé dag van de derby tegen FC Eindhoven. Met de zege op FC Emmen van dinsdag op zak blikt de oefenmeester vol vertrouwen vooruit: ,,We gaan met een beter gevoel de derby in.”

