Opvallende transfer bij FC Eindhoven: een van de uitblinkers van afgelopen succesjaar alweer terug

Dit meldt FC Eindhoven via de officiële kanalen. De 23-jarige aanvaller, die in mei voor een gelimiteerde transfersom door Sparta werd overgenomen, wordt voor de rest van het seizoen gehuurd.

FC Eindhoven aasde in de slotfase van de transferperiode nog op buitenkansjes en dit is zo’n buitenkansje. Na afgelopen topseizoen vertrok de gehele basisvoorhoede, onder wie Brym. De Canadees international, die in 2021 transfervrij van Royal Excelsior Moeskroen kwam, gooide zeker in de eerste helft van dit kalenderjaar hoge ogen. In totaal scoorde hij negen keer en gaf één assist.