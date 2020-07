Oud-aanvoerder Van Son op eerste training FC Eindhoven, Idzes ontbreekt vanwege transferperikelen

Van Son

Van Son was al twee keer eerder actief bij FC Eindhoven, tussen 2006 en 2012 en tussen 2013 en 2015. De middenvelder uit Valkenswaard groeide in die periodes uit tot een publiekslieveling en droeg in zijn laatste twee jaar de aanvoerdersband. De intentie van FC Eindhoven is een derde keer in zee te gaan met Van Son, die deze zomer uit zijn contract liep bij FC Den Bosch. Komende tijd zal moeten blijken of een nieuwe samenwerking (financieel) haalbaar is.