Oud-trainer Popovics van FC Eindhoven overleden

Popovics groeide op in zijn geboorteland Hongarije en belandde als profvoetballer via avonturen in Duitsland in 1963 bij Sparta Rotterdam. Na zijn actieve carrière liet hij zich tot Nederlander naturaliseren en begon hij in 1970 als trainer bij Quick Den Haag. Het was het begin van een lange, rijke trainersloopbaan. Hij stond bekend als een zeer bevlogen en kleurrijke coach. De oefenmeester werkte in ruim dertig jaar bij in totaal zeventien verschillende clubs.

De Graafschap en NEC

Popovics stond van 1983 tot 1985 aan het roer bij De Graafschap. Met de Doetinchemse club bereikte hij twee keer de nacompetitie voor promotie. In 1985 stond hij met de Superboeren in de nacompetitie tegenover zijn nieuwe club NEC. Op aandringen van beide voorzitters nam de Hongaar tijdens de wedstrijd plaats op de tribune. Het duel eindigde in 0-0 en NEC promoveerde naar de eredivisie.

Onder leiding van Popovics degradeerde de Nijmeegse club een jaar later weer naar de eerste divisie. In 1987 nam hij afscheid bij NEC. Na avonturen bij Excelsior, FC Eindhoven, het Hongaarse MTK Boedapest, ADO Den Haag (manager), Verbroedering Geel in België en opnieuw Boedapest beëindigde hij in 2002 zijn trainersloopbaan. Hij werkte daarna als hoofdscout bij RBC Roosendaal en NAC Breda. Popovics keerde in 2010 nog kortstondig terug als trainer. De oefenmeester werd aangesteld bij RBC, maar nam zes dagen later alweer ontslag.