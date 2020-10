Oud-voorzitter Michiel Pieters definitief terug bij FC Eindhoven in commissarisrol

FC Eindhoven laat kansen liggen om FC Emmen pijn te doen en is uitgebe­kerd; rentree Sleegers lichtpunt­je

8:13 FC Eindhoven verzuimde op bezoek bij eredivisionist FC Emmen de kansen af te maken en kreeg in de slotfase de deksel op de neus: 2-0. De blauwwitten liggen al in de eerste ronde uit de beker. Lichtpuntje van de avond was de rentree van Joey Sleegers, een jaar na zijn laatste officiële duel.