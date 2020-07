Oud-voorzitter Michiel Pieters terug bij FC Eindhoven: ‘Hele achterban moet steentje bijdragen’

Voormalig doelman FC Eindhoven en Helmond Sport Jos Bax (74) overleden

22 juli Oud-keeper van FC Eindhoven en Helmond Sport Jos Bax is op 74-jarige leeftijd overleden. Eindhovenaar Bax speelde in zes seizoenen tachtig competitiewedstrijden voor FC Eindhoven. Bij Helmond Sport was hij reservekeeper.