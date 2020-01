Paal en lat houden FC Eindhoven van bekerstunt tegen FC Utrecht

KNVB-bekerFC Eindhoven bekert niet verder, maar heeft een memorabel avondje achter de rug. FC Utrecht had een verlenging nodig om met 1-2 af te rekenen van de felle blauw-witten en had geluk dat de paal vlak voor tijd de 2-2 voorkwam.

Dat FC Eindhoven met een 1-0 voorsprong aan de thee ging, hadden maar weinig mensen op voorhand verwacht. Ook tijdens de eerste helft leek het daar niet op. FC Utrecht was namelijk veelal op de Eindhovense helft, al oogden de gasten ongeïnspireerd en kwamen ze niet verder dan een schot van Issah Abass recht op doelman Ruud Swinkels.

FC Eindhoven, dat met dezelfde elf startte als vrijdag tegen Helmond Sport (2-0 winst), kende in de openingsfase een paar goede minuten en via Kaj de Rooij werd doelman Jeroen Zoet al snel tot een redding gedwongen. In de 37ste minuut, bij een van de Eindhovense counters, werd diezelfde Zoet door Samy Bourard verrast in de kort hoek, 1-0.

Feestje bij rust

Bij het rustsignaal vierden de FCE’ers op de tribune een klein feestje. Na de pauze zagen de 475 man in het uitvak dat FC Utrecht het tempo en druk op FC Eindhoven opvoerde. Lang liet de 1-1 niet op zich wachten. In de 61ste minuut liep Abass een lage voorzet van invaller Kristoffer Peterson binnen.

FC Utrecht raakte kort daarna de paal en door de rake rebound ging een streep wegens buitenspel. In plaats van door te drukken, zakten de bezoekers uit de Domstad weg en FC Eindhoven kreeg kansen op een nieuwe voorsprong. Moses Makasi was twee keer in de buurt van een goal en De Rooij raakte een paar minuten voor tijd de deklat.

Verlenging