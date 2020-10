Peijnenburg hoopt na ‘coronaduel’ op nieuwe kans bij FC Eindhoven: ‘Ik baalde als een stekker’

Maarten Peijnenburg (23) zou vorig week weer eens in de basis staan bij FC Eindhoven, maar coronaperikelen gooiden roet in het eten. Vrijdag tegen Jong AZ hoopt de middenvelder op een nieuwe kans.

Vorige week, uit bij Go Ahead Eagles (3-0 verlies), bleken vijf spelers ineens niet inzetbaar vanwege ontbrekende uitslagen van coronatests. Ook Peijnenburg moest het ‘coronaduel’ vanaf de tribune bekijken. ,,Ik baalde als een stekker, want het was voor mij een kans”, aldus de Utrechter, die het vooralsnog vooral met invalbeurten moest stellen. ,,Ik weet ook: één goede wedstrijd en je kan er de rest van het seizoen in staan. Zo is het voetbal ook, hè. Ik moet gewoon keihard blijven werken.“

Peijnenburg werd bij PSV opgeleid tot centrumverdediger, maar wordt in zijn tweede jaar bij FC Eindhoven meer gezien als middenvelder. ,,De staf vindt dat mijn kracht meer ligt in het voetballende. Ik voel me op beide posities fijn.” Voor Peijnenburg is het simpel: ,,Als ik speel, ben ik gelukkig. Spelen is voor mij het belangrijkste.”

Een of twee controleurs?

Op de donderdagtraining speelde Peijnenburg lang mee met het basisteam. Of hij start tegen Jong AZ zal afhangen van de tactiek: één of twee controleurs op het driekoppige middenveld? ,,Ik ben er nog niet uit”, sprak trainer Ernie Brandts, die verwacht dat Jong AZ wat vaste krachten zal missen vanwege corona en ook door het Europa League-treffen van het eerste elftal. ,,Toch hebben ze altijd een goede ploeg, met echte rasvoetballertjes. Maar wij moeten thuis gewoon winnen. Dat zijn we verplicht.”

Bij FC Eindhoven is Jacky Donkor een twijfelgeval. De buitenspeler, tegen Go Ahead de gevaarlijkste aanvaller, kampt met fysieke klachten. Wel kan Brandts vrijdag zeker weer beschikken over Iker Pozo, Zé Pedro (beiden hersteld van blessures) en Pieter Bogaers (terug van een schorsing). Ook Joey Sleegers deed donderdag mee met het grote partijspel, maar zijn rentree zal nog wel een poos op zich laten wachten.