Penders wil de selectie intact houden bij FC Eindhoven, dat hoopt op bijtekenen viertal: ‘Je weet dat er interesse komt’

Terwijl FC Eindhoven op het veld tracht spoedig een play-offticket te bemachtigen, gaat het op de achtergrond ook al over volgend seizoen. Hoofdtrainer Rob Penders hoopt zijn selectie zoveel mogelijk intact te houden. ,,Dat we opties gaan lichten, lijkt me duidelijk.”

Het liefst sluit Penders zijn spelers na dit seizoen op in het ballenhok, om ze dan bij de start van de voorbereiding pas weer naar buiten te laten. ,,Het is een geweldig team om mee te werken”, benadrukt de coach, die vorige week uit bij Jong Ajax (2-2) ontbrak wegens ziekte. Vrijdag thuis tegen De Graafschap (aftrap 21.00 uur) staat de oefenmeester weer aan de zijlijn.

Penders verwacht ook volgend seizoen de scepter te zwaaien bij FC Eindhoven en weet volgende week ietsje meer over hoe zijn selectie er te zijner tijd uit zal zien. Voor 1 april moet de club namelijk duidelijkheid verschaffen aan spelers met aflopende contracten. Bij zes jongens heeft Eindhoven een eenzijdige optie bedongen om te verlengen tot 2023 (Nigel Bertrams, Justin Ogenia, Collin Seedorf, Jens van Son, Charles-Andreas Brym en Barnabás Rácz). ,,Dat we bepaalde opties gaan lichten, lijkt me duidelijk”, gaat de trainer nog niet in op namen.

Ook Joey Sleegers, Valentino Vermeulen, Jort van der Sande en Matthias Verreth zijn in het bezit van een aflopende verbintenis. Eindhoven wil graag met het viertal door en allen hebben een aanbieding op zak. Sleegers al sinds eind vorig jaar. En voor Vermeulen was er in de winter al concrete interesse vanuit het buitenland.

,,Er bestaat een kans dat één of twee spelers vertrekken”, denkt Penders. ,,We staan er vrij nuchter in. Als je op deze positie staat (plek vijf) en ziet hoe die jongens presteren, dan weet je dat er interesse komt. Dat merk je ook aan de scouts op de tribune en is een compliment. Enerzijds willen we uitstralen en hebben we op lange termijn de ambitie om te staan waar we nu staan. Anderzijds hebben we ook de ambitie om spelers op te leiden voor een vervolgstap.”

De 46-jarige begrijpt het van enkelen wel als ze hogerop willen in de zomer. ,,Maar tegen sommigen, die misschien ongeduldig zijn, zeg ik dat het verstandig zou zijn hier nog een jaar te blijven”, aldus Penders, die grijnst: ,,Als je aan mij vraagt: wil je ze allemaal houden? Het liefst wel, ja.”

Geen risico met Sleegers

FC Eindhoven moet vrijdagavond Sleegers missen, thuis tegen het ‘stugge’ De Graafschap. De aanvaller ontbrak donderdagochtend op de afsluitende training. ,,We gaan met hem geen risico nemen”, stelt Penders. ,,Ik hoop dat hij maandag weer aan kan sluiten, maar het is even afwachten.”

Ook Pieter Bogaers, die met knieklachten uitviel tegen Jong Ajax, hoopt maandag de groepstraining te hervatten. Vermeulen keert tegen De Graafschap terug van ziekte. FC Eindhoven staat vijfde met nog zeven duels te spelen en lijkt de play-offs alleen in theorie nog te kunnen ontlopen. ,,We hebben het vertrouwen dat we het gaan redden, maar we moeten het nog wel definitief maken.”