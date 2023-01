Penders ziet ook op de langere termijn mogelijkheden bij FC Eindhoven, dat NAC treft in de beker

Doldwaze slotfase in de mi­ni-Lichtstad­der­by: FC Eindhoven pakt na ineenstor­ting toch nog een punt

De slotfase en het Jan Louwers Stadion: het is de laatste tijd voor FC Eindhoven geen lekkere combinatie. Nadat er vrijdagavond lang niets aan de hand was tegen Jong PSV, verdampte in de slotfase binnen no-time een 1-0 voorsprong, 1-2. Uiteindelijk sleepte Charles-Andreas Brym er vlak voor tijd nog een gelijkspel uit voor de blauw-witters: 2-2.

28 oktober