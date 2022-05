Periodetitel, prijzengeld en vier mogelijke tegenstanders in de play-offs: alle scenario's voor FC Eindhoven

FC Eindhoven kan vrijdag tegen FC Volendam de vierde periodetitel pakken en komt te weten wie de eerste tegenstander in de play-offs is: De Graafschap, Almere City of NAC Breda en FC Den Bosch zou nog kunnen.

FC Eindhoven staat momenteel tweede in de periodestand en zou daarmee verzekerd zijn van de laatste periodetitel. Want hoewel FC Emmen aan de leiding gaat in die stand en bijna niet meer in te halen is, hebben de Emmenaren al een periode op zak en dus neemt de nummer twee de titel over. Het bronzen schild gaat in dat geval wel naar de lijstaanvoerder, maar de ticket voor de play-offs en het prijzengeld (67.005 euro) niet.

FC Eindhoven heeft periodesucces geheel in eigen hand in Volendam. Met winst is de laatste periodetitel binnen, inclusief het mooie geldbedrag. Bij gelijkspel of verlies zijn de blauwwitten afhankelijk van de uitslagen in de andere voetbalstadions.

Verschillende scenario’s mogelijk

FC Eindhoven is via de eindstand al zeker van play-offvoetbal, met de huidige derde of mogelijk vierde plaats. De play-offs beginnen maandag of dinsdag, afhankelijk van de KKD-resultaten in de laatste speelronde. FC Eindhoven begint sowieso met een uitduel. Qua tegenstanders zijn er verschillende scenario‘s mogelijk:

- FC Eindhoven komt bij winst zo goed als zeker uit tegen De Graafschap, dat momenteel negende staat, en werkt dan de eerste play-offronde af op maandag 9 mei en vrijdag 13 mei.

- Stel Eindhoven wint niet in Volendam en naaste belager Almere City pakt de vierde periode, dan vormt Almere waarschijnlijk het eerste obstakel in de nacompetitie. Ook FC Den Bosch heeft nog een theoretisch kansje op het pakken van de periode en dus op de play-offs.

- Als FC Eindhoven verliest en ADO Den Haag wint bij FC Emmen, dan eindigt FCE als vierde in de competitie en dan is NAC Breda waarschijnlijk de volgende opponent. De eerste play-offduels worden dan gespeeld op dinsdag 10 mei en zaterdag 14 mei.

Sneller wisselen

Omdat er maar een paar dagen tussen de competitie-afsluiting en de eerste play-offronde zit, bestaat de kans dat FC Eindhoven in Volendam met een gewijzigde basisploeg aantreedt. ,,Ik ga sowieso sneller wisselen dan anders”, aldus hoofdtrainer Rob Penders. ,,Deze wedstrijd moet niet ten koste gaan van de play-offs.”