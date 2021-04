Poortvliet gaat huidige technische staf van FC Eindhoven ondersteunen

Dinsdag bracht deze krant naar buiten dat het crisis is aan de Aalsterweg. De spelersgroep heeft het vertrouwen in hoofdtrainer Ernie Brandts opgezegd. Het overgrote deel van de selectie is ontevreden over de tactische en voetbaltechnische benadering van Brandts en ook wordt de coach een gelaten houding na verliespartijen verweten. Ook binnen de staf zelf botert het al maanden niet meer.

Een dag later is er al een update. ,,Jan Poortvliet zal de huidige technische staf tijdelijk ondersteunen in het restant van dit seizoen", zo luidt het statement. ,,De 65-jarige gaat per direct aan de slag. Poortvliet is al werkzaam bij FC Eindhoven als trainer bij Onder-18.” Over wat dit precies betekent voor Brandts, wordt niets gezegd.