Proefspeler Rottier herleeft oude tijden met FC Eindhoven-trainer Penders: ‘Hij was mijn topscorer’

Uit bij Ajax, maar ook tegen PSV en AZ: op het hoogste jeugdniveau liet Rottier regelmatig het net bollen. Wie toen toekeek vanuit de dug-out? Rob Penders, in seizoen 2019-2020 zijn hoofdtrainer bij ADO Den Haag O19. ,,Door die goals kregen we een goede band en is het contact gebleven”, vertelt Rottier. ,,Wat fijn is, is dat we weten wat we aan elkaar hebben.”