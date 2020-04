Profdebutant Dyon Dromers verlaat FC Eindhoven voor Amerikaans avontuur

,,Ik moest het lang geheimhouden. Eerst maak je een eigen profielpagina en zet je voetbalbeelden van jezelf online”, vertelt Dromers over het proces. ,,Daarna voerde ik veel telefoongesprekken met coaches en vanuit West Virginia University kwam zelfs iemand naar Nederland om een wedstrijd bij te wonen. We speelden met Jong FC Eindhoven tegen Jong FC Dordrecht en ik scoorde twee keer, met vlak voor tijd de winnende. Dat was een mooie binnenkomer.”

Profdebuut

Afgelopen seizoen, gedurende het lange traject, maakt Dromers bij FC Eindhoven zijn profdebuut. In december viel de middenvelder in tegen NEC (1-4 verlies). ,,Dat was een hele vette ervaring. Ik ben blij dat ik mijn kans heb gekregen. Ik voel me goed bij FC Eindhoven, waar ik bijna mijn hele leven voetbal. Maar studie met voetbal combineren is in Nederland lastiger. Dit is voor mij de beste keuze.”