Promotievirus uit zich bij FC Eindhoven in zowat uitverkochte derby met Jong PSV: ‘Derde hè, dan mag je dromen’

FC Eindhoven ging vorige week met een topprestatie tegen Almere City (3-1 winst) over Excelsior heen op de ranglijst. ,,Derde nu hè, dan mag je dromen”, stelt Penders. ,,We hebben ons geplaatst voor de play-offs en kijken nu stiekem naar boven. Maar we blijven nuchter: we zijn in de race, maar hebben het niet in eigen hand. We zijn afhankelijk.”