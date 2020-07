Publiekslieveling Van Son terug, maar voor hoelang? ‘FC Eindhoven een optie’

Zijn naam prijkt al een paar jaar hoog op de verlanglijstjes van supporters. Bij sommigen zelfs bovenaan. Voor die fans in het bijzonder was het gisterochtend een fijne verrassing, toen Jens van Son (32) zich liet zien op de eerste training van FC Eindhoven. ,,Vertrouwd”, duidt de routinier zijn gevoel met één woord. ,,Het is leuk om hier voor even terug te zijn.”