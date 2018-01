Race tegen de klok voor 'dun' FC Eindhoven

Stemmen The Corner of Café 1909? Geef het nieuwe supporterscafé een naam

3 januari The Corner of toch Café 1909? Het nieuwe supporterscafé in het Jan Louwers Stadion gaat naar verwachting op korte termijn open, maar voordat het zover is, moet er nog een naam worden gekozen. Tot vrijdag 12.00 uur is er de mogelijkheid een stem uit te brengen op één van de vijf voorgestelde namen.