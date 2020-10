Razendsnelle rentree voor doelman Swinkels bij FC Eindhoven: ‘Een voorbeeld voor profs’

FC Eindhoven gaat zaterdag op bezoek bij Go Ahead Eagles en beschikt weer over eerste doelman Ruud Swinkels (33). De aanvoerder is razendsnel hersteld van een spierblessure. ,,Profs kunnen een voorbeeld nemen aan Ruud”, benadrukte trainer Ernie Brandts vrijdag.

Swinkels viel medio september uit in het duel met Jong PSV (1-2 winst) en is nog geen maand later weer inzetbaar, uit bij Go Ahead (aftrap 16.30 uur). ,,Ik weet dat Ruud van alles heeft gedaan om zo snel mogelijk fit te worden”, aldus Brandts. ,,Normaal staat voor zo’n blessure vier tot zes weken. Hij was terug na drie weken. Grote klasse.”

Amevor ook terug

Ook tweede keeper Thom Jonkerman is in Deventer weer van de partij. Vrijdag tegen Excelsior (1-1) ontbrak Jonkerman en stond derde keeper Jort Borgmans op doel. De 18-jarige maakte een goede indruk tijdens zijn profdebuut. Ook verdediger Mawouna Amevor is terug. ‘Maka’ moest Excelsior-thuis laten schieten vanwege een trainingsstage met Togo.

Toch ontbreken er tegen Go Ahead ook nog flink wat FCE’ers. Vorige week meldden Jorn Vancamp (hamstring) en Justin Ogenia (zware knieblessure) zich in de ziekenboeg. Het herstel van Vancamp zal weken in beslag nemen. Joey Sleegers en Zé Pedro deden deze week mee aan een klein trainingspartijtje, maar hun rentree laat volgens Brandts nog wel even op zich wachten. Iker Pozo ontbrak ook al tegen Excelsior en sluit naar verwachting na het weekend weer aan.

Vijf duels in zelfde samenstelling

Brandts baalt van de blessuregevallen, de afwezigheid van ‘opbouwer’ Pozo. ,,Het zou fijn zijn eens vijf of zes duels op rij in dezelfde samenstelling te spelen. Zodat we wat meer automatismen krijgen”, sprak de coach, die morgen bij Go Ahead de afgelopen zomer bij FC Eindhoven vertrokken Jay Idzes treft. ,,Jay is een goede voetballer. We hadden hem graag behouden, maar je kunt hem zo’n stap niet onthouden.” Brandts hoopt op drie punten. ,,We gaan voor het maximale.”