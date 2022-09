Rentree Persyn bij FC Eindhoven, dat een ander MVV treft dan vorig seizoen: ‘Ze zijn een stuk beter’

Rustig, duidelijk en bezeten: oud-collega’s over Rob Penders, de best presteren­de FC Eindhoven-trai­ner

Bezeten van Bielsa-literatuur, tactisch zoals Ajax-trainer Schreuder, maar ook is hij een grapjas die niet tegen zijn verlies kan. Vier oud-collega’s geven een inkijkje in de mens en bovenal trainer Rob Penders, die bij FC Eindhoven succesvol is met het hoogste puntengemiddelde in 113 jaar.

2 september