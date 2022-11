‘Reserves’ schudden de kaarten opnieuw bij FC Eindhoven: ‘Ik zie mezelf sowieso als eerste keus’

interview Na ‘allesbe­hal­ve ideale situatie’ verrast Verberne als hoofdtrai­ner van MVV: ‘Sta hier ook dankzij Nuenen’

Het is nog maar een goede twee jaar geleden dat Maurice Verberne (51) zonder club zat en op eigen kosten het hoogste trainerspapiertje besloot te halen. Dat was allesbehalve ideaal, maar nu? Nu is hij trainer van MVV, dat met het laagste budget van de eerste divisie verrast. ‘Voel me bevoorrecht.’

