Ricardo Moniz ook voortijdig weg bij Randers FC

Op de website van Randers FC ligt het bestuur de beslissing om de samenwerking met Moniz per direct te beëindigen toe. ,,We denken niet dat Ricardo Moniz de hoofdcoach is die Randers FC kan laten overleven in de Superliga. Helaas moeten we erkennen dat Randers FC en Ricardo geen goede match zijn. We willen hem bedanken voor zijn inspanningen en wensen hem het allerbeste in de toekomst", zegt Per Hastrup, voorzitter van de raad van bestuur.