Rollen eens omgedraaid bij derby: ‘Helmond Sport zat FC Eindhoven de laatste jaren wel vaker dwars’

In mei 2017 had FC Eindhoven een zege nodig voor een play-offticket, maar verstoorde Helmond Sport vlak voor tijd het feestje (2-2). Twee jaar later, in april 2019, bleek een 2-1 verlies op Helmondse bodem ‘de definitieve nekslag’, zoals Pascal Maas het noemt. ,,Helmond Sport heeft ons de laatste jaren wel vaker dwarsgezeten”, blikt de assistent-trainer van FC Eindhoven terug.