Sam blijft verbazen bij FC Eindhoven: ‘Ik kon het zelf ook niet echt geloven’

De bal viel binnen en even kon je een speld horen vallen in de Adelaarshorst. Alsof iedereen in het stadion een momentje nodig had om het allemaal te verwerken. De fans, spelers en wissels van FC Eindhoven begonnen ook niet meteen te juichen, maar haperden even en gingen toen pas los. Nee, dit had werkelijk niemand meer verwacht. Met een man minder, op het moment dat Go Ahead Eagles aan zet leek, kroonde Elisha Sam zich als invaller tot matchwinner: 0-1.