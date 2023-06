Seizoensrapport | Je vergeet bijna hoe bijzonder het is wat FC Eindhoven opnieuw flikt

Wat als oude bekenden Joey Sleegers en Valentino Vermeulen wel waren teruggekeerd in de winterstop? Misschien hadden zij FC Eindhoven nét dat beetje extra gegeven, om na 48 jaar eindelijk weer eens te promoveren. Of om in ieder geval die eerste ronde van de play-offs te overleven, vorige week tegen Almere City.

Beiden hadden afgelopen winter een concreet voorstel van FC Eindhoven op zak, maar konden bij competitiegenoten veel meer salaris opstrijken: Vermeulen bij Willem II, Sleegers bij ADO Den Haag. Het gaf de verhoudingen haarfijn weer: FC Eindhoven kan financieel niet opboksen tegen deze clubs; het heeft op Telstar en mede-stuntploeg MVV na het laagste spelersbudget in de KKD.

En dus is het halen van de play-offs al een bijzonderheid, dat door blauw-witters gekoesterd dient te worden. Dat zij wéér nacompetitie speelden, en rijkere clubs als ADO, De Graafschap en Roda JC niet, onderstreept de topprestatie die geleverd is door trainer Rob Penders en zijn mannen, voor het tweede jaar op rij.

En dat ondanks die vier belangrijke basiskrachten die vorige zomer vertrokken. Ondanks het gestegen verwachtingspatroon, zowel intern en extern: FC Eindhoven vertoefde het gehele seizoen in de top acht, op een play-offplek.

Leerzaam jaar

Toch vielen de puzzelstukjes nooit zo perfect op hun plaats als tijdens succesjaar 2021-2022. Zeker na de winter was het keihard werken voor Eindhoven; een flow of zegereeks bleef uit. Leerzaam was het, voor de trainer die een brede kleedkamer vol uiteenlopende verhalen moest managen. En voor het technisch management, dat een georganiseerd team zag dat kon swingen en pieken, maar af en toe ook een wankele eenheid zag die late tegengoals kreeg en door de ondergrens zakte in een (doel)puntloze februarimaand.

Volledig scherm Naoufal Bannis treurt na de 3-0 van Willem II, tijdens voor FC Eindhoven (doel)puntloze februarimaand. © Pro Shots / Johan Manders

Net te weinig ervaring, leiderschap, mouw-opstroop-mentaliteit: de lessen worden vast meegenomen in het samenstellen van de nieuwe spelersgroep. Ook een balvaste spits zal hoog op het lijstje staan; vorig jaar al en ook in de winter werd Kay Tejan (TOP Oss) gepolst voor een overgang.

Serieus plekje in de stad

De toekomst ziet er rooskleurig uit: FC Eindhoven zit in de lift en verovert met het blauw-witte bolwerk weer een serieus plekje in de stad. Sportief gaat het top, de supportersaantallen nemen toe, maar het spelersbudget gaat niet omhoog: ook voor volgend seizoen is het budget vooralsnog één miljoen euro.

En dat is wel een beetje waar de schoen wringt, als je van FCE verlangt dat het structureel bovenin meedoet en werkelijk promotiewaardig is in 2025. ,,Ik heb er vertrouwen in dat we met slim beleid dit zo kunnen volhouden”, zei Penders eerder. Hij hoeft dan ook niet helemaal mee in de hoge budgetten van concurrenten. ,,Maar om echt naar de top te gaan, moeten we er toch op een bepaalde manier in mee, om onderscheidend te zijn en blijven.”

Levensgrote uitdaging

Met dezelfde middelen zal de uitdaging om het doel play-offs te halen opnieuw levensgroot zijn. FC Eindhoven zal weer topspelers verliezen, zoals Charles-Andreas Brym (terug naar Sparta), en opnieuw moeten bouwen, onder andere met de piepjonge nieuwelingen die gisteren werden gepresenteerd: Sven Simons (PSV) en David Garden (Jong Sparta). Vandaag volgt nog een nieuw talent.

Het behouden van Penders - sleutelfiguur in het succes - is voor FCE van het allergrootste belang. Vooralsnog blijft de 47-jarige, die recent uit handen werd gehouden van FC Emmen. Hij heeft al tweemaal bewezen een team te smeden dat kan wedijveren met de topclubs. De doelstelling halen, is overpresteren. Het zou opnieuw zijn als David die Goliath doodt.

Nigel Bertrams - 3,5 sterren Een zekerheidje op doel, die noodgedwongen zijn keepershandschoenen opbergt door een ernstige vorm van artrose. Bertrams (30) zwaait af na twee jaar bij FC Eindhoven. Mawouna Amevor - 4 sterren

De Tank uit Togo, de defensieve leider. Na de winter wellicht een tikkeltje minder feilloos. Er is voor Amevor (31) al langer sluimerende interesse van ADO Den Haag. Collin Seedorf - 4 sterren

Hoe Seedorf (28) zijn hoofd vorige week voor een poeier gooide in Almere, typeert hem. Een voorbeeldprof met een enorme drive. Zijn contract loopt af, hij houdt alle opties open. Jasper Dahlhaus - 2,5 sterren

Prima cijfers, toch was zijn tweede seizoen minder sprankelend. De overtuiging waarmee Dahlhaus (21) vorig jaar acties inzette, was sporadisch aanwezig. Charles-Andreas Brym - 4,5 sterren

De absolute spil in de aanval: Brym (24) was eigenlijk onmisbaar voor dit Eindhoven. Kracht, onvoorspelbare acties, dribbels. Qua rendement dé MVP (12 goals, 9 assists). Tibo Persyn - 3 sterren

Zijn talent als wingback is onmiskenbaar: razendsnel, prima in de combinatie, een goede voorzet. FCE wil door met huurling Persyn (21), de bal ligt bij Internationale. Brian De Keersmaecker - 3,5 sterren

De Keersmaecker (23) viel dit seizoen vooral op als ‘balafpakbaas’. Niet te missen op het middenveld: hij brengt structuur en lijn. Er was vorige zomer al volop belangstelling. Sven van Doorm - 2,5 sterren

De trainer eiste qua inhoud meer van Van Doorm (26), die technisch absoluut de bagage heeft voor een hoger niveau. Als er fysiek rek in zit, kan hij dominanter worden. Naoufal Bannis - 2,5 sterren

Zijn toegeschreven potentie kwam er bij FC Eindhoven niet genoeg uit. Prima rendement en harde werker, maar Bannis (21) verloor te vaak fysieke duels en ballen. Evan Rottier - 3,5 sterren

Brak in Eindhoven door in het profvoetbal en werd één van de revelaties. Wel raakte Rottier (20) na maart zijn basisplek kwijt. Ozan Kökcü - 2,5 sterren

Vloog bij FCE uit de startblokken, maar viel ver terug tot (super)sub. Kan Kökcü (24), voor wie 100.000 euro is betaald, weer naar zijn eerdere niveau toegroeien? Dyon Dorenbosch - 4 sterren

In enkele maanden van jeugdspeler tot basiskracht. Dorenbosch (20) is een koele kikker aan de bal, heeft veel loopvermogen en kan scoren. Zeer talentvol. Jarno Janssen - 2,5 sterren

Drie knieblessures, geen contract, maar tóch basiskracht in de play-offs. Janssen (22) is een vechter én een leider. Pieter Bogaers - 1,5 sterren

Zette de lijn niet voort dit seizoen. Bogaers (24) verdween na september uit de basis. En als hij de kans kreeg, was het telkens van korte duur. Contract loopt af. Koen Oostenbrink - 2 sterren

Een nuttige invaller: dat was Oostenbrink (23) na de winterstop voor FC Eindhoven. Lamine Diaby-Fadiga - 1 ster

In potentie een sensatie. Diaby-Fadiga (22) greep zijn (laatste?) kans niet echt in Eindhoven. De vraag is of hij mentaal wel uit het juiste hout gesneden is. Pjotr Kestens - 2 sterren

Met Kestens (21) heeft Eindhoven er sinds april een nieuw aanvalswapen bij. De weg naar de basis was lang, en in de play-offs kwam hij weer nauwelijks aan bod. Rob Penders - 5

Bleef ook kalm tijdens een sportieve dramamaand en greep met succes in. Penders (47) blijft goud waard voor FC Eindhoven. Zijn naam zingt her en der rond.