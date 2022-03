Sleegers na mislopen periodetitel met FC Eindhoven: ‘Zo zonde, zeker als je ziet hoe we geknokt hebben’

VIDEODe teleurstelling droop van de gezichten van de spelers van FC Eindhoven, nadat ze zich van de grond geraapt hadden om het publiek te bedanken na het gelijkspel tegen ADO Den Haag. Zó dicht bij die periodetitel, één doelpuntje tekort. Joey Sleegers had hem op zijn schoen in de allerlaatste seconde: ,,Die kans spookt nog wel even door mijn hoofd.”

Sleegers tekende met een rake kopbal nog wel voor de 1-1. Waarna een waar Eindhovens offensief ontketend werd. ,,Het was alles of niets. We gingen stapten verdedigend meer door, gaven sneller druk. Toen kwamen we veel beter in de wedstrijd en hebben we het ADO heel lastig gemaakt.”

Lees ook FC Eindhoven komt één goal tekort voor periodetitel

Maar het gelijkspel was niet genoeg. En de teleurstelling aan de Aalsterweg was enorm. ,,Zeker als je ziet hoe hard we geknokt hebben. Dat dan die laatste bal er niet inviel, is zo zuur, zo zonde.”

Volle bak

Wekenlang werd toegeleefd naar dit inhaalduel om de winst in de derde periode, in een vol Jan Louwers Stadion. ,,Het zou een mooie beloning zijn geweest voor ons als team en voor de fans als we die prijs hadden gepakt, maar je ziet ook de reactie van het publiek na afloop; die zijn gewoon positief", aldus Sleegers. ,,Ik denk ook dat we zo verder moeten, want er is niks aan de hand.”

Trots overheerste, maar die teleurstelling moet ook nog even wegebben. Of het lastig was dan toch een rondje te maken langs het publiek? ,,Nee helemaal niet", vond Sleegers. ,,Je weet dat je gewoon hebt geknokt. Ik denk dat we trots kunnen zijn, maar we zijn ook teleurgesteld. Dan zie je hoe we zijn gegroeid als club en als team, dat we niet blij zijn met een gelijkspel.”