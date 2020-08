Speler FC Eindhoven testte voor oefenduel met Jong PSV positief op coronavirus

VIDEO Joey Sleegers (FC Eindhoven) blikt terug op Feyenoord-tijd: ‘Bij Ajax was ik eerder doorgebro­ken’

18 juni Joey Sleegers (25) maakte in het verleden furore in de jeugdopleiding van Feyenoord, maar brak nooit door in het eerste elftal. Als hij bij Ajax had gevoetbald, dan was hem dat wel gelukt, zo schat de aanvaller van FC Eindhoven in.