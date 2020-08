Stadslogo Eindhoven prijkt op wedstrijdshirts van FC Eindhoven: ‘Laat connectie met de stad zien’

Brandts gaat voor periodeti­tel met FC Eindhoven: ‘Ik wil zelf ook nog in de eredivisie aan de slag’

8 augustus De competitie start over drie weken en FC Eindhoven telt nog behoorlijk wat onzekerheden in de spelersgroep. Zo liggen drie jongens die volop meetrainen en nu al solliciteren naar een basisplek, nog niet definitief vast. Hoofdtrainer Ernie Brandts vertrouwt erop dat het geregeld wordt en is ambitieus: ,,Je moet voor de prijzen gaan, anders heeft het geen nut.”