Staflid Folkert Boer naar RKC, opvolger bij FC Eindhoven wordt ingewerkt

Helemaal definitief is het nog niet. Bettonville wordt momenteel ingewerkt en liep al een week mee bij AS Trencìn, de Slowaakse profclub van Ling. In Slowakije werd hij wegwijs gemaakt door Gideon van der Wee, die sinds 2013 hoofdzakelijk als performance coach actief is in Trencìn. Bettonville studeerde recent af aan de universiteit van Wales en neemt spoedig zijn diploma Human Nutrition and Metabolism in ontvangst.