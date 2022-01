Sterke start leidt verdiende FC Eindhoven-zege in: Van der Sande doet ex-club FC Den Bosch pijn

Maarten Peijnenburg keerde na twee duels absentie direct terug in de eerste elf en Matthias Verreth maakte zijn basisdebuut. De twee vervingen Valentino Vermeulen (geschorst) en Jens van Son (ziekte).

FC Eindhoven hoort dit seizoen bij de teams die het meest scoren in het eerste kwartier. Vrijdag was er pas iets meer dan een minuut gespeeld en de blauwwitten sloegen toe uit alweer hun tweede hoekschop van de wedstrijd. Joey Sleegers zette voor, Jort van der Sande kopte van dichtbij binnen, 0-1.

Eindhoven was sterker, kreeg in minuut 14 een goede kans via Charles-Andreas Brym (slalom en schot) en in het kwartier voor de pauze nog twee grote mogelijkheden op 0-2. Eerst trapte Jasper Dahlhaus half langs de bal in zeer kansrijke situatie, daarna liet Sleegers een één-op-één-situatie onbenut.

Pijn kunnen doen

De goed keepende Wouter van der Steen, voorheen Helmond Sport, hield FC Den Bosch op de been. De thuisploeg kwam er na het kwartier wat beter in en had de Eindhovenaren voor rust pijn kunnen doen, alleen Dino Halilovic schoot net voor het doel langs en Steven van der Heijden kopte een meter over.

Rond het uur dé kans op 1-1 voor Ryan Leijten, die de hoek voor het uitzoeken had, maar de bal vanaf een metertje of tien hard op de deklat knalde. Nog geen minuut later, in minuut 61, sloeg Dahlhaus aan de andere kant toe na een mooie combinatie met Van der Sande, die de 0-2 met een wippertje inleidde.

Defensief alweer uitstekend

Invaller Barnabás Rácz vergat in de slotfase de score nog iets op te schroeven, maar FC Eindhoven bleef defensief uitstekend overeind, alweer. De ploeg van Penders is al vijf duels op rij ongeslagen.

Scoreverloop: 2. Van der Sande 0-1 61. Dahlhaus 0-2

Scheidsrechter: Timmer

Geel: Rácz (FC Eindhoven)

FC Eindhoven: Bertrams; Seedorf, Amevor, Peijnenburg, Bogaers, Dahlhaus; Verreth (88. Faber), De Keersmaecker; Brym (75. Rácz), Van der Sande, Sleegers (90+1. Van Rosmalen).