Sterkhouder is terug bij FC Eindhoven na ruim tien weken toekijken: ‘Ik werd er zo moe van als iets’

Voorbeschouwing Ondanks een mindere reeks blijft FC Eindhoven vrij van échte kopzorgen: ‘Ons spel biedt houvast’

Ja, FC Eindhoven zit even in de hoek waar de klappen vallen. ,,Maar als we nu echt in de put gaan zitten, doen we onszelf tekort”, stelt trainer Rob Penders, die vrijdag thuis tegen TOP Oss weer beschikt over zijn eerste spits maar zijn aanvoerder moet missen.

14 oktober