'Sterspeler op papier’ terug bij FC Eindhoven voor derby tegen Jong PSV: ‘Ik voel me fit, sterk’

Sleegers liep begin februari een spierblessure op, leek eind maart terug, maar werd ineens positief getest en had een kleine week echt last van coronaklachten. ,,Maar nu voel ik me weer fit, sterk. Ik hoop het seizoen nog goed af te sluiten.” De Helmonder, deze competitie tot dusver goed voor tien optredens (twee goals), zal komende weken het aantal speelminuten geleidelijk op moeten bouwen. ,,Voor mij kan het niet snel genoeg gaan.”

Zijn contract loopt door tot medio 2022. ,,Ik ben veel geblesseerd geweest, dus er moet iets geks gebeuren wil ik hier volgend seizoen niet spelen. Het is voor mij ook goed me hier nog een half jaar of jaar te laten zien en dan een mooie stap te maken.” Fysieke problemen zaten hem afgelopen twee seizoenen vaak dwars. Veel te vaak. ,,Frustrerend, maar we moeten positief blijven”, zegt hij met een glimlach.