Supporters FC Eindhoven stoken derby-vuurtje op: ‘Tibeau, stapje hogerop? Mislukt!’

Tibeau, stapje hogerop? Mislukt! is te lezen op het doek, dat te zien was in de buurt van stadion De Braak. Vak D plaatste donderdag tegen middernacht een foto op Instagram met de begeleidende tekst: ‘Morgen, kattenmeppers slopen! #FCE1909 #Derbydays’.

De toon is gezet

‘Zo, de toon is vannacht gezet!’, reageerde We Are Helmond vrijdagmorgen op Facebook. Het supporterscollectief lijkt niet bepaald onder de indruk van de ludieke actie van Eindhovense zijde. ‘Ons stadion zelf bleek iets te gevaarlijk, zie de lampen op de achtergrond een stuk verderop. Nee, het eerste het beste Helmond Sport-busje was een veiligere keuze. Wat ons betreft nog mooier: zelden hebben we mensen zichzelf achter een spandoek zien verstoppen. Ach ja, laten we ze toch maar wat credits geven. Ze doen een keer wat, en dat is al een hele stap. Mannen, chapeau. Laat derby-day maar beginnen!’