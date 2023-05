Taai FC Eindhoven vliegt uit de play-offs na knotsgekke slotfase én verlenging tegen Almere City

Twee minuten. Zó dichtbij was FC Eindhoven vrijdagavond bij het bereiken van de halve finale van de play-offs. 1-1 was genoeg om door te gaan, maar Almere City scoorde in de absolute slotfase alsnog (2-1) en won vervolgens via verlenging met 3-1. Een dreun van jewelste voor de ploeg van Rob Penders.

1956, 1975 én 2023? De supporters van FC Eindhoven sorteerden met spandoeken al voor op een eventueel huzarenstukje (lees: promotie) in de play-offs. Dan moest hun ploeg wel stand houden tegen Almere City, daar was het tactische plan van trainer Penders ook op ingericht. Zo koos hij voor Rodrigo Rego op linksback, omdat hij wat ‘meer verdedigend georiënteerd is’ dan Jasper Dahlhaus.

Niet waterdicht

Dat plannetje was niet waterdicht: de linkerkant van FC Eindhoven oogde kwetsbaar, het gros van het gevaar van de thuisploeg kwam ook vanaf die kant. In de 80ste minuut viel de 1-0, omdat invaller Ilias Alhaft voorbij Rego snelde én Jeredy Hilterman de bal vervolgens met zijn hak tot doelpunt promoveerde: 1-0.

Op basis van de hele wedstrijd was dat niet eens zo onverdiend: Almere City drong het meest aan, stichtte het meeste gevaar, maar voor rust werd er niet gescoord. Ook FC Eindhoven trof toen geen doel, al had de ploeg wél de beste kans: Charles-Andreas Brym werd over het hoofd gezien en ging alleen op doel af, zijn schot miste alleen overtuiging.

Ook in de tweede helft was het vooral tegenhouden, tegenhouden en nog eens tegenhouden voor FCE. Dat ging aanvankelijk gepaard met het betere kunst- en vliegwerk, zoals die ene keer dat Collin Seedorf met een snoekduik een doelpunt voorkwam. Maar in de 80ste minuut werd het dus alsnog 1-0.

Volledig scherm Na de 1-1 van Mawouna Amevor in de 84ste minuut was de vreugde groot bij FC Eindhoven, maar het bleek niet genoeg. © Pro Shots / Johan Manders

Strafschop FC Eindhoven

FC Eindhoven repareerde die achterstand razendsnel. Jorrit Smeets maakte hands en de bal ging op de stip. Dat buitenkansje was wel besteed aan Mawouna Amevor, die koel afrondde en 1-1 maakte. Het was niet genoeg om door te gaan, want in de 94ste minuut schoot Anthony Limbombe nog knap de 2-1 binnen. En dus werd het verlengen.

In die verlenging liepen beide ploegen op hun tandvlees, maar was het Almere City dat het meest aan bleef dringen en net wat meer over had. Uiteindelijk scoorde de ambitieuze ploeg uit Flevoland ook nog, in de 109de minuut knikte Rajiv van la Parra binnen uit een corner: 3-1. Daar bleef het ook bij, tot afgrijzen van FC Eindhoven, dat is uitgespeeld. De 1-0 overwinning in de heenwedstrijd is teniet gedaan.

Scoreverloop: 80. Hilterman 1-0, 84. Amevor (pen.) 1-1, 90+4. Limbombe 2-1, 109. Van la Parra 3-1.

Toeschouwers: 3.622.

Scheidsrechter: Nagtegaal.

Gele kaart: Ritmeester van de Kamp, Pascu, Post (Almere City FC), Dorenbosch, Kökcü (FC Eindhoven).

FC Eindhoven: Borgmans; Persyn, Seedorf, Amevor, Janssen, Rego (112. Dahlhaus); Van Doorm (61. Rottier), De Keersmaecker (112. Mokthar), Dorenbosch (73. Oostenbrink); Brym (90. Kökcü), Bannis (61. Diaby-Fadiga).

