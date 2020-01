Talent Bergsen laat contract bij FC Eindhoven ontbinden met nieuwe club in het vooruitzicht

Terugkijkend is Bergsen het grootste slachtoffer van de zomerse trainerswissel bij FC Eindhoven. Onder trainer David Nascimento groeide het keeperstalent uit tot eerste keus en onverdiend was dat zeker niet, gezien zijn uitstekende optredens in maart en april 2019.

Onder de Ernie Brandts, de opvolger van Nascimento, werd sluitpost Ruud Swinkels (32) per direct weer de onomstreden nummer één en tevens kreeg de routinier de aanvoerdersband toebedeeld. Daarmee werd het uitzicht van Bergsen op speeltijd in één klap nihil. Ook in bekerduels zat de Oud-Beijerlander steevast op de reservebank.

Technisch manager Marc Scheepers reageerde via de clubkanalen op het vertrek van Bergsen: ,,Menno is een jonge talentvolle doelman, het is jammer dat hij vertrekt. In samenspraak met Menno en de technische staf hebben we besloten dat dit voor hem de beste oplossing is op dit moment. Menno is een jongen met een positieve houding en een harde werker. We wensen hem het allerbeste toe in de toekomst.”