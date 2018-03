Tegenvallers voor FC Eindhoven: Zschusschen en Neeskens sluiten niet op korte termijn aan

Proefspelers Felitciano Zschusschen (26) en John Neeskens (24) leken FC Eindhoven op korte termijn te gaan versterken, maar dit is toch niet het geval. Twee fikse tegenvallers voor de eerstedivisionist, die in aanloop naar Jong FC Utrecht ook enkele meevallers kent.

Zschusschen traint nog altijd mee aan de Aalsterweg, maar stelde donderdagmiddag flink te balen van de huidige situatie. De aanvaller onderging vorige week woensdag een medische keuring en ging er - net als trainer David Nascimento - van uit snel zijn handtekening te zetten onder een contract tot het einde van dit seizoen. Omdat de doktoren nog wat aanvullende tests wilden doen, bleek er uiteindelijk niet genoeg tijd om het papierwerk op orde te krijgen. Vrijdag 9 maart was namelijk de laatste dag dat Zschusschen overgeschreven kon worden.

De situatie met John Neeskens ligt iets anders, vertelde algemeen directeur Marco Faber donderdagmiddag. De Spaanse middenvelder was sinds vorige week op proef, maar kan volgens Faber vanwege internationale regelgeving pas per 1 juli gecontracteerd worden door FC Eindhoven. De sportbestuurder is vrijdag nog naar het hoofdkantoor van de KNVB in Zeist gereden om dispensatie aan te vragen, maar zonder succes. Neeskens is inmiddels al vertrokken uit Eindhoven en loopt nu naar verluidt mee bij AS Trencìn, de club van technisch adviseur Tscheu La Ling.

Trainer David Nascimento kreeg begin deze week van Ling te horen dat Zschusschen en Neeskens niet op korte termijn aansluiten en sprak donderdagochtend van 'twee aderlatingen'. ,,Met die spelers zouden we toch wat lucht krijgen, op het middenveld en voorin", aldus Nascimento. ,,Het is overigens niet uitgesloten dat ze in de zomer alsnog komen. We hebben beiden gezien en goed genoeg bevonden, maar helaas lukte het nu niet."

Meevallers