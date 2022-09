Terug naar Almere, waar FC Eindhoven het uitsyndroom achterliet en ‘uitsucces’ opspeldde: ‘Een unieke reeks’

Aanvallen­de storm van FC Eindhoven zet op als vanouds, met Bannis als een vis in het water

Het stormde gisteravond als vanouds in het Jan Louwers Stadion, waar FC Eindhoven langs MVV wervelde (5-0 winst). In die harde wind voelde spits Naoufal Bannis zich als een vis in het water, met twee goals als oogst. Na weken zoeken werd de aanvalskracht in vol ornaat geëtaleerd.

10 september