Thuis laat FC Eindhoven zich altijd zien: ‘Hier kunnen we mee verder’

In de catacomben, kort na de wedstrijd, voelt Joey Sleegers een hand op zijn schouder. Het is NAC-doelman Nick Olij. ,,Wat een klotegoal", grapt de goalie, doelend op de 1-0 van de FC Eindhoven-linksbuiten. In de vijftigste minuut knalde Sleegers, na een arsenaal kapbewegingen, de bal met zijn mindere linker hoog in de korte hoek. Olij: ,,Ik had 'm daar helemaal niet verwacht. Ik dacht dat je met links richting de verre hoek zou schieten."