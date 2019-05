Tien jaar geleden ging het bijna mis: ‘Niemand gaf destijds nog een stuiver voor FC Eindhoven’

Het zijn iconische beelden. Ed Creemers zittend op de rand van een kantoortafel, zenuwachtig friemelend met zijn handen. Dan is het moment daar. Bestuurslid Henk Hulshuizen drukt een telefoongesprek weg. ,,En?”, vraagt Creemers, uiteraard getooid met zijn kenmerkende hoed. ,,Niet goed.” ,,Niet goed?” ,,Uiteindelijk niet goed, nee.” Even later komt de beruchte fax van de beroepscommissie van de KNVB binnen. De strekking is helder: FC Eindhoven verliest haar proflicentie en daarmee lijkt het doek definitief gevallen.

In een kantoor vol nieuwsmedia, personeel en vrijwilligers sprak Creemers vervolgens van een grote schande. Hoopvolle woorden bleven achterwege op die voorjaarsdag in 2009. Het geheel voelde als de begrafenis van een dierbare. ,,Niemand gaf op dat moment nog één pepernoot voor FC Eindhoven. Écht niet”, blikt Creemers terug op het diepste dal uit 109 jaar clubhistorie. De pensionado – nog altijd even onafscheidelijk van zijn hoofddeksel – vertelt er uitgebreid over op een terras in het centrum van Eindhoven. Het geluid van kerkklokken en de aanstekelijke giechellach van de ex-preses wisselen elkaar af. ,,Over die periode zouden ze een boek kunnen schrijven. Ik denk zelfs wel twee.”

Financiële huishouding

Na zo’n zestig jaar aan de zijlijn, stapte Creemers in 2007 het veld in. De blauwwitter in hart en nieren ging als voorzitter aan de slag om de financiële huishouding van FC Eindhoven op orde te brengen. Ook zijn maatje in de frontlinie, Guido Donders, deed mee en nam plaats in het bestuur. ,,We hoorden over de schuldpositie en dachten: dat poetsen we wel weg”, weet Creemers nog goed. ,,Nou, in de weken daarna hoefden we de kasten niet eens open te maken. Ze vielen vanzelf om!” Hij barst in lachen uit. ,,Ik weet nog dat we later met zijn tweeën een heel pakje sigaretten leegrookten, ieder tien koppen koffie dronken en ons hardop afvroegen: zien we dit nog wel goedkomen?”

Een flinke huurachterstand bij de gemeente, een opstaande rekening bij PSV. De ene na de andere soap volgde en als er met veel moeite een ton was weggepoetst, dook er elders weer een nieuw gat in de begroting op. Creemers, Donders en ook hoofdsponsor Pieter van der Leegte zetten hun hele netwerk in en haalden her en der handtekeningen op. ,,Zelfs bij mensen die helemaal geen band hadden met FC Eindhoven. Dat vind ik nog steeds bijzonder. Uniek zelfs. Maar in die periode leerde ik ook pas écht wat stress is”, aldus de voormalig directeur van een compressorenfabriek op De Hurk. ,,Ik kwam zelfs te liggen met mijn wekker.” Drie keer belandde Creemers in het ziekenhuis, omdat de spanning en ook de druk vanuit de media hem te veel werden.

Ommekeer

De ommekeer was volgens Creemers een goed gesprek met Henk Kesler, toenmalig directeur betaald voetbal van de KNVB en de man die de stekker uit FC Eindhoven wilde trekken. ,,Hij schoffeerde en kleineerde ons, maar ergens had hij wel gelijk”, stelt Creemers, die een belletje waagde en een afspraak maak­te met Kesler ,,Ik zei: we zijn misschien de kleinste club met de kleinste begroting. Máár, we zijn geen kleine mensen. Drie uur later liepen we het kantoor uit, met zijn arm om mijn schouder.” Vanaf dat moment stelde Kesler zich totaal anders op en ook PSV-man Harry van Raaij droeg later bij aan het voortbestaan van FC Eindhoven. ,,Oud-voorzitter Frans Derkx vroeg me waarom ik de duvel in huis haalde. Maar in mijn ogen gaat het niet om de poppetjes, maar om het clubske. Dat is nog steeds zo. En ik kon het uitstekend met Harry vinden.”

Het puinruimen was voltooid, FC Eindhoven van de ondergang gered en Creemers zwaaide begin 2010 zoals aangekondigd af. Een benoeming tot erevoorzitter volgde al snel, maar nog veel trotser is hij op de muurschildering in het supporterscafé. Jan Louwers, Hans Bleijenberg (beiden oud-spelers) én Creemers staan daar naast elkaar afgebeeld, als helden van FC Eindhoven.