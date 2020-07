Tien proefspelers bij start FC Eindhoven: Vinnie Vermeer, Portugezen en Grieken

Vinnie Vermeer (25) uit Berkel-Enschot is het Jan Louwers Stadion allerminst een doolhof. De verdedigende middenvelder maakte in 2012 zijn profdebuut in het shirt van FC Eindhoven en speelde er tot 2014. Daarna vertoefde hij bij NAC, TOP Oss, TEC, tussendoor kort in Ecuador en vorig jaar in de Verenigde Staten.

Theunissen (20) uit Arnhem heeft één optreden in de eerste divisie achter zijn naam. In 2017 viel de buitenspeler namens NEC in tegen FC Eindhoven. Jap Tjong (21) uit Amsterdam deed in seizoen 2018-2019 mee in drie competitieduels van Roda JC. Daarvoor was de aanvallende middenvelder in België actief, bij Leuven en Genk.