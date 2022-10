Tiental FC Eindhoven overleeft tweede helft en boekt benauwde zege op TOP Oss

Na vier wedstrijden zonder zege proefde FC Eindhoven vrijdagavond eindelijk weer eens de smaak van een overwinning. Makkelijk ging het allerminst. Na een comfortabele 2-0 voorsprong bij rust op laagvlieger TOP Oss stortte het in de tweede helft al snel in. In ondertal trokken de blauwwitters een benauwde maar zeer welkome zege over de streep: 2-1.

Wat na 45 minuten alles had van een zorgeloos avondje FC Eindhoven, sloeg vroeg in de tweede helft helemaal om. TOP greep halverwege bij een 2-0 achterstand in met drie wissels en produceerde meteen de aansluitingstreffer. De Osse druk hield aan en de spanning was helemaal terug toen Collin Seedorf rond het uur zijn tweede geel kreeg en Eindhoven dus met tien man kwam te staan.

FC Eindhoven kwam in het laatste half uur amper van de eigen helft, op een momentje van invaller Naoufal Bannis na die de bal van afstand bovenop de Osse deklat legde. TOP had een groot veldoverwicht, doelman Nigel Bertrams moest een paar keer aan de bak en haalde opgelucht adem toen een vrije trap van Lake naast hem op de paal belandde.

‘Slotminutenspook’ blijft weg

Met de mindere resultaten van afgelopen weken in gedachten was het in de slotfase peentjes zweten voor de blauwwitters. Voor het frustrerende verlies van vorige week bij ADO Den Haag (1-0) leed FC Eindhoven tweemaal op rij puntenverlies in blessuretijd tegen Roda JC (3-3) en FC Dordrecht (1-1). Tegen TOP was het spannend, maar bleef het ‘slotminutenspook’ weg.

Voor de pauze was er geen wolkje aan de lucht voor de Eindhovenaren. Het was geen spektakelstuk en de kansen waren schaars, maar na iets meer dan twee minuten stond het al 1-0. Charles-Andreas Brym bezorgde de felle en getergde thuisploeg de voorsprong uit een lage voorzet van Jasper Dahlhaus. Eindhoven, dat het zonder aanvoerder Mawouna Amevor (geschorst) moest stellen, hield het achterin goed dicht en TOP deed het op dat gebied minder. Na goed doordekken van Pieter Bogaers en sterke actie van Evan Rottier knalde Brym in minuut 34 ook de 2-0 tegen het touw.

Toeschouwers: 2540

Scheidsrechter: Debeuckelaere

Geel: Leidsman, David (TOP Oss), Bogaers (FC Eindhoven)

Rood: Seedorf (FC Eindhoven, tweemaal geel)

FC Eindhoven: Bertrams; Persyn, Seedorf, Peijnenburg, Bogaers, Dahlhaus; Van Doorm (92. Dorenbosch), Oostenbrink (57. Azzagari); Brym, Rottier (67. Janssen), Kökcü (57. Bannis)