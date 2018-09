Toch buitenlands avontuur voor Doriano Kortstam na Roemeense domper

Plantanias Chania, dat actief is op het tweede niveau in Griekenland, kondigde de komst van Kortstam aan via de officiële kanalen.

Kortstam streek in 2017 neer bij FC Eindhoven, maakte afgelopen seizoen in twintig competitieduels zijn opwachting, maar mocht alweer vertrekken. Eerder vertoefde hij op de Nike Academy in Engeland, kwam in Slovenië uit voor twee clubs en speelde in Nederland bij Jong Roda JC en Achilles '29.