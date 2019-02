Top FC Eindhoven bouwt geduldig aan team: 'Er zijn nog hiaten in onze selectie'

De top van FC Eindhoven lichtte het technische beleid in een recent statement al kort toe. In een mail aan het Eindhovens Dagblad weidt de clubleiding desgevraagd nog wat verder uit, over beslissingen die in de afgelopen transferperiode werden genomen.

In de vrijdagkrant van het Eindhovens Dagblad, daags na de transferdeadline, viel een analyse te lezen over de winterse transferperiode van FC Eindhoven. De selectie van de blauwwitten werd in januari nog wat dunner, met drie vertrekkers en nul aanwinsten. De maandenlange en luide roep vanuit de technische staf om versterkingen bleef onbeantwoord.

De clubleiding van FC Eindhoven laat per mail weten dat het spelersbudget reeds volledig was ingevuld, maar dat er in de afgelopen maand ‘klein budget’ is vrijgekomen met het vertrek van Charni Ekangamene, Alessio Carlone en Levan Jordania. Het afscheid nemen van de drie wordt beschouwd als ‘doorselecteren’. ,,Deze spelers hadden weinig tot geen speelminuten gemaakt. Voor alle partijen is dit de beste oplossing.”

Manchester United

Over de herhaalde roep van onder meer trainer David Nascimento om versterking: ,,Bij Ajax, Feyenoord, NAC, Helmond Sport en Manchester United is het niet anders. Trainers vragen altijd om nieuwe en betere spelers. Dat is inherent aan het trainersvak en hoort bij de grote druk van het moeten presteren bij hun club. Dat was vroeger al zo en nu nog steeds. Ook bij FCE beseft iedereen, zeker ook de raad van commissarissen en adviseur Tscheu La Ling, dat er nog hiaten zijn in onze selectie en aanvallende versterking welkom is. De eerste prioriteit is de spitspositie in deze jonge selectie, met veel nieuwe spelers die zich zeer goed ontwikkelen en waar nog veel rek in zit.”

,,Er is aanbod genoeg, maar het is de weg van de minste weerstand om nu twee of drie spelers te halen. Dat is te makkelijk. Het beleid van FC Eindhoven is spelers van onze huidige selectie verder te ontwikkelen, contractueel voor langere tijd aan FCE te binden en per periode door te selecteren. Het beleid is om binnen de mogelijkheden van FCE en met noodzakelijk gepast geduld de juiste spelers te vinden, die geschikt zijn voor onze speelwijze en op die manier aan het team te bouwen. Daarbij kan FCE het geld maar één keer uitgeven.”

Financiële eisen