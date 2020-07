Trainer Brandts wil proefspelers Vermeer en Jap Tjong behouden: ‘Versterkingen voor FC Eindhoven’

Volgens Brandts moet technisch manager Marc Scheepers nu in overleg met de raad van commissarissen. ,,In verband met contracten die aangeboden moeten worden. Dus dat is even afwachten”, stelt Brandts in een video op het YouTube-kanaal van FC Eindhoven.

Vermeer uit Berkel-Enschot is een verdedigende middenvelder die in 2012 zijn profdebuut maakte in het shirt van FC Eindhoven en er tot 2014 speelde. Daarna vertoefde hij bij NAC, TOP Oss, TEC, tussendoor kort in Ecuador en vorig jaar in de Verenigde Staten. Jap Tjong uit Amsterdam deed in seizoen 2018-2019 mee in drie competitieduels van Roda JC. Daarvoor was de aanvallende middenvelder in België actief, bij Leuven en Genk.

Tien proefspelers

Vorige week op de eerste training stonden er tien proefspelers op het hoofdveld van het Jan Louwers Stadion. Alleen Vermeer en Jap Tjong zijn nog over, de rest is na vijf dagen weggestuurd. ,,We vonden dat die spelers niet beter waren dan de spelers die we hebben, dus dan moet je daar afscheid van nemen”, vertelt de oefenmeester.

Voor FC Eindhoven staat donderdag de eerste krachtmeting op het programma, een besloten duel met competitiegenoot De Graafschap. Brandts: ,,We gaan er met heel veel vertrouwen naartoe. We zijn pas een week bezig, De Graafschap al veel langer, maar dat maakt in principe niets uit. Qua voetbalniveau zijn we erop vooruitgegaan. We hebben technisch zeer vaardige spelers met heel veel loopvermogen. Op dit moment staat het er goed voor.”