Trainer FC Eindhoven laakt ‘nonchalance’ en verschuilt zich niet achter afwezigen: ‘Zou een zwaktebod zijn’

Hangende schouders, zichtbare gelatenheid. De spelers van FC Eindhoven staan na afloop even voor het uitvak, ietwat plichtmatig en in de troosteloze miezer. Nee, het contrast met vorige week kan haast niet groter. Toen vond er een ware vreugde-explosie plaats na de knappe 1-0 zege op Heracles Almelo, de nummer twee.

Vrijdagavond was een gehavend FC Eindhoven een wedstrijd lang zoekende, met B-garnituur op beide flanken vanwege een handjevol afwezige basiskrachten. Het optreden van zijn ploeg maakte trainer Rob Penders boos, maar hij wilde zich na afloop niet achter de absenties verschuilen. ,,Dat zou een zwaktebod zijn”, aldus de coach. ,,Dat de automatismen een beetje ontbreken, is wel iets. Maar daar had FC Dordrecht ook last van. En ook al ben je zoekende: als je het moeilijk hebt en je geeft de doelpunten zo weg, dan is dat dodelijk.”

Volledig scherm FC Eindhoven-doelman Nigel Bertrams (l) en Jarno Janssen (r) balen na de snelle 1-0 van Pepijn Doesburg © Pro Shots / Shane Winsser

FC Dordrecht begon fel en kwam al snel op 1-0 via Pepijn Doesburg, voortkomend uit slordig balverlies van Pjotr Kestens op het middenveld. Onzorgvuldigheid leidde vlak voor de thee ook de 2-0 in: een fraai schot van Tidjany Touré betekende scoreverdubbeling.

Door het ijs zakken

Zelf creëerde FC Eindhoven amper kansen, met op de vleugels Dalton Enokpa en Kestens die allebei pas voor de tweede keer in de basis stonden. Collin Seedorf was een spaarzaam lichtpuntje, terwijl de twee vervangende wingbacks Justin Ogenia en Rodrigo Rego door het ijs zakten. De alternatieven leverden niet. ,,Maar 4-0 verliezen, dat doe je als team”, aldus Penders. ,,Dat ligt nooit aan één, twee of drie spelers.”

De oefenmeester was halverwege niet te genieten in het kleedlokaal, zo gaf hij zelf aan. ,,Het nonchalante dat in de ploeg zat, daar heb ik een hekel aan.” De coach vond zijn elftal ‘onherkenbaar’ en pakte ook zelf de spiegel erbij. ,,Ik moet de spelers op scherp zetten, en dat waren ze duidelijk niet. Dat neem ik mezelf kwalijk. Maar ik neem het de jongens ook kwalijk: zo spelen als voor de pauze, dat leek nergens op. Je geeft de doelpunten zo makkelijk weg. De 3-0 en 4-0 ook. Niets ten nadele van FC Dordrecht.”

Volledig scherm Tidjany Touré van FC Dordrecht scoort zijn tweede van de avond, de 3-0. © Pro Shots / Shane Winsser

De 3-0 was van Touré, kort nadat Kestens zich vastliep in een counter. Mauro Savastano gleed in blessuretijd de 4-0 binnen. Toch voetbalde FC Eindhoven wel iets beter na de pauze en waren er kansen voor Lamine Diaby-Fadiga, die net als Dyon Dorenbosch verdienstelijk inviel halverwege. Beiden komen terug van blessureleed en konden volgens Penders geen hele wedstrijd spelen.

Reden tot zorg

De pijntjes en absenties, ze zijn reden tot zorg met een belangrijke week voor de boeg. Op de flanken ontbraken vaste wingbacks Tibo Persyn en Jasper Dahlhaus (beiden niet fit) en ook het uitduel van maandag bij Willem II komt voor hen waarschijnlijk te vroeg. ,,Maar dat gaan we morgen bekijken”, aldus Penders, die ook tegen Willem II zijn vaste flankspelers Charles-Andreas Brym - in bloedvorm - en Evan Rottier - de topscorer - moet missen: beiden zaten in Dordrecht de eerste van twee duels schorsing uit.

,,Deze wedstrijd is misschien wel het gevolg van de wedstrijd tegen Heracles, qua schorsingen en pijntjes”, sprak de trainer. ,,Het zijn geen langdurige blessures, maar het komt wel even slecht uit. Ik maak me er geen zorgen over.”

FC Eindhoven bezet door puntenverlies elders nog plek drie, maar het ligt in het linkerrijtje allemaal heel dicht bij elkaar. Na Willem II volgt vrijdag het thuistreffen met Almere City, de nummer vier. ,,We zijn misschien nog niet goed genoeg om zo'n wedstrijd als tegen Heracles constant op de mat te leggen, en dat is niet erg. Maar dit was ver door de ondergrens” Penders maakt zich geen zorgen. ,,Ik weet zeker dat we weer opkrabbelen. Alleen ja, dit is wel even een tik.”