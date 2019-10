Tweetal terug bij FC Eindhoven: ‘Fijn om weer keuzes te hebben’

,,Normaal gesproken zitten ze morgen bij de selectie”, sprak trainer Ernie Brandts donderdag na de afsluitende training. ,,Het is fijn om weer te kunnen kiezen uit meerdere spelers. De afgelopen wedstrijden waren we bij wijze van spreken blij dat we er elf hadden. Als trainer heb je daar soms mee te maken.”

Brandts toont zich realistisch: ,,Mij gaat het erom het maximale te halen uit de spelers die beschikbaar zijn. Je moet ze dan geen gekke dingen laten doen, maar kijken: wat kan”, aldus de coach. ,,Dit seizoen hebben we bijvoorbeeld meer moeite met afjagen dan vorig seizoen. Dat komt ook door het type spelers. We hebben nu vaardige spelers, die bij vlagen écht goed voetballen.”

Lijn doortrekken

FC Eindhoven boekte dinsdag de eerste zege van de oktobermaand, uit in de beker bij Rijnsburgse Boys (0-4). Brandts wil de lijn vrijdag tegen Jong AZ doortrekken. In thuisduels zijn de blauwwitten dit seizoen nog ongeslagen, met drie overwinningen en twee remises. ,,Jong AZ heeft veel vaardige spelers en is sterk aan de bal. Ze hebben jonge jongens die combineren tot aan de zestien. Of deze tegenstander ons ligt, zien we morgenavond.”