Uitbuiken tot aan de play-offs? Nee, FC Eindhoven gaat vol voor positiebehoud: ‘Nog steeds trots op die derde plek’

Directe promotie via plaats twee raakte vorige week ver uit het zicht, door de thuisnederlaag tegen stadsgenoot Jong PSV (1-3). ,,Het was een deceptie”, stelt de oefenmeester van de huidige nummer drie. ,,En totaal onnodig, want we hebben genoeg kansen gehad om op voorsprong te komen. We hebben het onszelf aangedaan.”