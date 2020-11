Uitduels met TOP al jaren frustratiebron voor FC Eindhoven: ‘Soms liggen ploegen je niet’

De kleedkamerdeur bleef bijna een half uur dicht, na afloop van de vorige editie van TOP Oss - FC Eindhoven, op 30 november 2019. De blauwwitten speelden misschien wel hun slechtste wedstrijd van het vorige seizoen, verloren met 3-1 van de toenmalige nummer negentien, mede door defensieve blunders. ,,Maarten Peijnenburg begon vandaag in de voorbespreking toevallig over die wedstrijd”, sprak Brandts na de donderdagtraining. ,,Hij zei dat duel toen snel te hebben weggestopt.”

Het chagrijn was destijds groot in Oss, maar na de 2-0 nederlaag op 3 november 2018 misschien nog wel groter. Een scoringsprobleem brak FC Eindhoven destijds op en toenmalige trainer David Nascimento was na afloop kritisch op het technische beleid. Een seizoen eerder werd het 1-1, daarvoor 6-2. Brandts: ,,Soms heb je ploegen die je niet liggen, maar ik ben er eerlijk gezegd niet zo bang voor. Als je ziet hoe scherp er getraind wordt. We moeten dat morgen laten zien en de lijn doortrekken.”

‘Schat ons niet hoger in’

TOP bivakkeert op plek achttien en scoort weinig. Ook FC Eindhoven vond afgelopen weken moeilijk het net, maar trof maandag wel vijfmaal doel tegen een zwak FC Dordrecht (5-1). ,,Ik schat ons niet hoger in dan TOP”, aldus Brandts, die de Ossenaren dinsdag zag verliezen van Excelsior (3-0). ,,TOP kan best goed voetballen, wil ook voetballen en heeft individueel best goede spelers. Alleen ze scoren weinig.”

Afgaande op de donderdagtraining start Joey Sleegers vrijdag bij TOP voor het eerst sinds zijn rentree in de basis. Dit lijkt ten koste te gaan van mede-aanvaller Hugo Botermans, die afgelopen twee duels de rechtsbuitenpositie bekleedde. Flor Van Den Eynden is weer terug bij de wedstrijdselectie na thuisquarantaine.

FC Eindhoven won dit jaar in vriendschappelijk verband wel in het Frans Heesenstadion van TOP. In de voorbereiding werd het 0-3 en aanvaller Alef João liet zich zien met een goal en assist. Vrijdag ontbreekt João. Jorn Vancamp trainde donderdag buiten, maar nog los van de groep. Vinnie Vermeer vertrok dinsdag per direct bij FC Eindhoven en is er logischerwijs ook niet meer bij tegen TOP.