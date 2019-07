Uitvallen verdediger Maarten Peijnenburg baart gelijkspelend FC Eindhoven zorgen

Joey Sleegers verrast met terugkeer bij FC Eindhoven: ‘Ik wilde graag weer in Nederland voetballen’

16 juli Joey Sleegers (24) keert bij FC Eindhoven, de club waar hij in het seizoen 2014-2015 hoge ogen gooide, terug op de Nederlandse velden. De buitenspeler komt over van AS Trencìn, tekent voor drie jaar en is al medisch gekeurd.