Vaardig FC Eindhoven deelt slap Helmond Sport tik uit in derby

FC Eindhoven heeft voorlopig het hoogste woord in Zuidoost-Brabant: de Eindhovenaren waren in de derby te sterk voor Helmond Sport: 3-2. En dus maakt FC Eindhoven de sprong naar de subtop en blijft Helmond Sport achter.

Wat nou precies het verschil maakte in de derby? Toch wel de aanvallende kwaliteiten van FC Eindhoven. En dan met name de technische vaardigheid van Joey Sleegers; telkens als de Helmonder in Eindhovense dienst de bal kreeg gebeurde er iets. Zo raakte de buitenspeler in de 11de minuut de buitenkant van de paal en liet hij Boyd Reith geregeld zijn hielen zien.

Helmond Sport stelde daar bar weinig tegenover. Jules Houttequiet, Jelle Goselink en Arno Van Keilegom? Ze hadden moeite om een vuist te maken. De thuisploeg had ook de beste kansen; Barnábas Rácz had na een kleine 20 minuten de 1-0 voor het inkoppen, maar hij stuitte op doelman Mike Havekotte. Even later leverde Maxime De Bie zomaar een bal in, Charles-Andreas Brym vergat alleen rustig te blijven en schoot de bal wild over het doel.

Twee snelle doelpunten

Het was kortom wachten op de 1-0, maar die viel niet. Sterker nog: in de 40ste minuut werd het 0-1 na de eerste écht uitgespeelde aanval van Helmond Sport. Met een individuele actie bediende Houttequiet de inlopende Van Keilegom: 0-1. Lang kon Helmond Sport daar alleen niet van genieten, nog geen twee minuten later greep Helmond Sport-captain Robin van der Meer te laat in en kon Jort van der Sande zo de 1-1 maken. Dat was ook meteen de ruststand.

In de tweede helft ging het spel iets meer gelijkop, al bleef FC Eindhoven het heft in handen houden. In de 58ste minuut werd het 1-1 na een prima actie en voorzet van Sleegers - wie anders? - prikte Brym hem binnen: 2-1. Die individuele klasse ontbrak maandagavond aan de zijde van Helmond Sport, ook al omdat Dylan Seys vanwege een blessure nog ontbrak. Bij FC Eindhoven ontbrak Maarten Peijnenburg, maar dat deerde de thuisploeg dus niet per se.

Subtop

In de 82ste minuut maakte invaller Enrico Hernández er uit de rebound nog 3-1 van en leek het gespeeld, ware het niet dat Jellert van Landschoot er in de extra tijd nog 3-2 van maakte. Daar bleef het echter bij en dus is FC Eindhoven voorlopig de baas in Zuidoost-Brabant, op de ranglijst en qua punten (10 om 6).

Scoreverloop: 40. Van Keilegom 0-1, 42. Van der Sande 1-1, 58. Brym 2-1, 81. Hernández 3-1, 90+1. Van Landschoot 3-2.

Scheidsrechter: R. Martens.

Gele kaarten: Lion, Vereijken (Helmond Sport)

FC Eindhoven: Bertrams; Vermeulen, Amevor, Janssen, Bogaers (68. Seedorf); Van Son, Rácz (85. Oostenbrink), De Keersmaecker; Brym (85. Dahlhaus), Van der Sande (56. Hernández), Sleegers.

Helmond Sport: Havekotte; Reith, De Bie (82. Dolet), Van der Meer, Van der Sluijs (91. Bukusu); Lion, Van Landschoot, Bosiers (64. Vereijken); Van Keilegom, Goselink, Houttequiet (64. Hendrikx).