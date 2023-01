Valentino Vermeulen naar Willem II, FC Eindhoven loopt snelle hereniging mis

FC Eindhoven hoopte op een hereniging met Vermeulen en deed hem een voorstel. De Eindhovenaar brak vorig seizoen definitief door in het Jan Louwers Stadion en kende daar een topjaar. In Dortmund vond kort na zijn komst in de zomer een trainerswissel plaats, waarna hij geen minuut speelde en op zoek ging naar de uitgang .

Schotland, Denemarken en Beerschot

Vermeulen had over belangstelling niet te klagen. Er was interesse uit de eredivisie, uit Schotland en Denemarken. Ook het Belgische Beerschot hengelde afgelopen periode naar zijn diensten. Uiteindelijk koos de wingback, die ook centraal kan, ervoor om zijn loopbaan dicht bij zijn thuis in Eindhoven te vervolgen. In het verleden was Vermeulen al eens in de Willem II-jeugd actief.